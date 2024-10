Lanazione.it - La soddisfazione di Carlettini per la sentenza sul duplice femminicidio di via Benedetto Varchi

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Arezzo, 24 ottobre 2024 – “La tragedia resta, così come il dolore di chi la vive nel ricordo quotidiano e lo sconcerto che l’intera città sente per quel. A questi tragici sentimenti, fa finalmente da contraltare la parola della giustizia” così l’assessore. "Se all’epoca, come amministrazione comunale, esprimemmo ferma condanna nei confronti di un gesto così estremo ed efferato, adesso non possiamo che esprimereper unadi condanna che conferma la nostra fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura. La violenza non appartiene a questa città che continuerà a difendere in ogni modo i suoi valori fondanti: tra questi l’eguaglianza di genere e la lotta a ogni forma di violenza contro le donne”.