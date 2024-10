La seconda rendita mensile automatica… (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ne abbiamo già parlato infinite volte, ma le truffe telefoniche legate al trading online non accennano a diminuire. Stavolta abbiamo anche la registrazione audio della chiamata ricevuta da un nostro lettore, potete ascoltarla tutta: Come avete sentito si parla di una “seconda rendita mensile automatica”: per averla basta dare 250 euro a questi signori, che li moltiplicheranno per noi. Negli anni di queste truffe ne abbiamo viste tante, spessissimo usavano il marchio Amazon sostenendo che i soldi servissero per acquistare azioni dell’azienda fondata da Jeff Bezos, ora si parla di azioni Mediaset. L’utilizzo di brand noti come possono essere Amazon o Mediaset serve proprio a dare credibilità all’offerta, ma la dinamica è sempre la stessa: promettere grandi guadagni in poco tempo per ingannare i meno esperti. Butac.it - La seconda rendita mensile automatica… Leggi tutta la notizia su Butac.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ne abbiamo già parlato infinite volte, ma le truffe telefoniche legate al trading online non accennano a diminuire. Stavolta abbiamo anche la registrazione audio della chiamata ricevuta da un nostro lettore, potete ascoltarla tutta: Come avete sentito si parla di una “automatica”: per averla basta dare 250 euro a questi signori, che li moltiplicheranno per noi. Negli anni di queste truffe ne abbiamo viste tante, spessissimo usavano il marchio Amazon sostenendo che i soldi servissero per acquistare azioni dell’azienda fondata da Jeff Bezos, ora si parla di azioni Mediaset. L’utilizzo di brand noti come possono essere Amazon o Mediaset serve proprio a dare credibilità all’offerta, ma la dinamica è sempre la stessa: promettere grandi guadagni in poco tempo per ingannare i meno esperti.

