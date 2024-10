“Javier, esci”. Grande Fratello, caos per Shaila e Lorenzo. Pubblico arrabbiato: “Vattene a testa alta” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Situazione sempre più delicata e insolita al Grande Fratello. In questi giorni e anche nelle scorse ore si sta continuando a parlare di Javier e del triangolo con Shaila e Lorenzo. Ma adesso sarebbe arrivata una decisione da parte degli autori, che sta facendo rabbrividire e innervosire molti telespettatori, che hanno subito denunicato l’accaduto sui social network. C’è chi ha saputo cosa avrebbe detto il Grande Fratello a Javier, tirando in ballo inevitabilmente Shaila e Lorenzo. E c’è chi lo ha già invitato ad andarsene dal reality show di Canale 5 perché non è giusto che debba accettare delle simili pretese. E ora non resta che capire come possa evolvere la vicenda nei prossimi giorni. Leggi anche: “Con lei di tutto e di più”. Grande Fratello, Lorenzo si lascia andare. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Situazione sempre più delicata e insolita al. In questi giorni e anche nelle scorse ore si sta continuando a parlare die del triangolo con. Ma adesso sarebbe arrivata una decisione da parte degli autori, che sta facendo rabbrividire e innervosire molti telespettatori, che hanno subito denunicato l’accaduto sui social network. C’è chi ha saputo cosa avrebbe detto il, tirando in ballo inevitabilmente. E c’è chi lo ha già invitato ad andarsene dal reality show di Canale 5 perché non è giusto che debba accettare delle simili pretese. E ora non resta che capire come possa evolvere la vicenda nei prossimi giorni. Leggi anche: “Con lei di tutto e di più”.si lascia andare.

