Inzaghi: «Preoccupato per gli infortuni. I rigoristi? Vi spiego» (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’Inter ha vinto contro lo Young Boys con il risultato di 1-0, Simone Inzaghi si è detto soddisfatto ma anche Preoccupato per gli infortuni su Sky Sport. VITTORIA – Simone Inzaghi ha parlato così di Young Boys-Inter: «C’è soddisfazione ma sappiamo quanto sono importanti i 5 cambi. Il calcio è cambiato in quel senso, avevo avuto ottime risposte a Roma e anche adesso. Abbiamo bisogno di tutti, ci sono state difficoltà ma la squadra ha avuto grande spirito. Siamo contenti della classifica, della quinta vittoria consecutiva, dobbiamo continuare così. L’obiettivo è vincere coppe, abbiamo bisogno di tutti. I subentranti sono importanti, basta pensare a Frattesi e de Vrij con la Roma. Sono stati tra i migliori, anche i tre cambi dopo. Possiamo comunque migliorare. Carlos Augusto come sta? Una problematica che abbiamo gli infortuni, mi preoccupa un po’. Inter-news.it - Inzaghi: «Preoccupato per gli infortuni. I rigoristi? Vi spiego» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’Inter ha vinto contro lo Young Boys con il risultato di 1-0, Simonesi è detto soddisfatto ma ancheper glisu Sky Sport. VITTORIA – Simoneha parlato così di Young Boys-Inter: «C’è soddisfazione ma sappiamo quanto sono importanti i 5 cambi. Il calcio è cambiato in quel senso, avevo avuto ottime risposte a Roma e anche adesso. Abbiamo bisogno di tutti, ci sono state difficoltà ma la squadra ha avuto grande spirito. Siamo contenti della classifica, della quinta vittoria consecutiva, dobbiamo continuare così. L’obiettivo è vincere coppe, abbiamo bisogno di tutti. I subentranti sono importanti, basta pensare a Frattesi e de Vrij con la Roma. Sono stati tra i migliori, anche i tre cambi dopo. Possiamo comunque migliorare. Carlos Augusto come sta? Una problematica che abbiamo gli, mi preoccupa un po’.

