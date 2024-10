Gamberorosso.it - "Il vero problema del biologico è che in Italia non c'è una norma che tuteli i produttori". Federbio risponde al Wwf e rilancia

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Sta facendo discutere il decreto applicativo Masaf sulin materia di Contaminazioni da agrofarmaci, sulla cui bozza non ci sono per ora convergenze unitarie tra le numerose sigle di settore, in vista dell'entrata in vigore dal 2025. L', come membro dell'Ue, sta recependo gradualmente il nuovo regolamento in materia (approvato in sede europea nel 2018 e in vigore dal 2022) e ha inviato ai sindacati una bozza di testo che ha generato allarme soprattutto nel Wwf, a cui si è poi unita anche l'Aiab, per un possibile cortocircuitotivo sui limiti di pesticidi ammessi (compreso il glifosato), che metterebbe a rischio la permanenza di molte imprese agricole nel comparto dell'agricoltura verde, costringendole a virare sul metodo convenzionale.