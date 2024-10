Il Colleferro perde a tavolino con l'Aurelianticaurelio: errore nel tesseramento di Tetteh (Di giovedì 24 ottobre 2024) Era qualche giorno fa che il Colleferro annunciava l'acquisto prestigioso dell'ex Cagliari Joseph Tetteh, schierato nella vittoriosa trasferta con l'Aurelianticaurelio che era sembrata ossigeno puro per una squadra in difficoltà . Tre punti che però non ci saranno più, proprio per "colpa" di Romatoday.it - Il Colleferro perde a tavolino con l'Aurelianticaurelio: errore nel tesseramento di Tetteh Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Era qualche giorno fa che ilannunciava l'acquisto prestigioso dell'ex Cagliari Joseph, schierato nella vittoriosa trasferta con l'che era sembrata ossigeno puro per una squadra in difficoltà . Tre punti che però non ci saranno più, proprio per "colpa" di

