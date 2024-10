Isaechia.it - Grande Fratello, due amiche di Maica Benedicto rivelano quali sarebbero i (veri) motivi della sua uscita anticipata dalla Casa

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Continua a far parecchio mormorare l’didel. La gieffina spagnola era infatti entrata durante la diretta dell’ultima puntata del reality show, lasciando il suo posto a Madrid ai nostri italiani Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato., una volta entrata inha subito saputo conquistare il pubblico televisivo che addirittura reclamava a gran voce la sua presenza fissa come concorrente. La sua permanenza nel reality però ha subìto un anticipato arresto e durante la scorsa notte la ragazza, dopo essere stata convocata in confessionale in piena notte, non è più. Dopo le teorie (assurde) dei gieffini ad intervenire è stato anche il settimanale Chi che aveva parlato di problemi di salutegieffina.