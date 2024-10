Gazebo e tavoli in strada, la Giunta sulle concessioni del suolo pubblico: "Confermate le procedure semplificate" (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Giunta di Bari ha approvato una delibera che fornisce indirizzi per l’occupazione di suolo pubblico aggiornati al quadro normativo nazionale e comunale.Negli anni successivi alla pandemia il Comune di Bari, sulla scia di disposizioni governative volte a favorire la ripresa delle attività Baritoday.it - Gazebo e tavoli in strada, la Giunta sulle concessioni del suolo pubblico: "Confermate le procedure semplificate" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ladi Bari ha approvato una delibera che fornisce indirizzi per l’occupazione diaggiornati al quadro normativo nazionale e comunale.Negli anni successivi alla pandemia il Comune di Bari, sulla scia di disposizioni governative volte a favorire la ripresa delle attività

