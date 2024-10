Francia, la proposta: “5 euro per visita Notre Dame, prezzo più alto per turisti extra Ue” (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – D'ora in poi chi vorrà visitare Notre-Dame a Parigi dovrà probabilmente pagare un biglietto di ingresso del costo di 5 euro e per entrare in alcuni tra i più celebri monumenti o musei potrebbero esserci tariffe diverse per i turisti provenienti da paesi extra-Ue. L'idea arriva dalla ministra della Cultura del governo di L'articolo Francia, la proposta: “5 euro per visita Notre Dame, prezzo più alto per turisti extra Ue” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – D'ora in poi chi vorràrea Parigi dovrà probabilmente pagare un biglietto di ingresso del costo di 5e per entrare in alcuni tra i più celebri monumenti o musei potrebbero esserci tariffe diverse per iprovenienti da paesi-Ue. L'idea arriva dalla ministra della Cultura del governo di L'articolo, la: “5perpiùperUe” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Francia - la proposta : “5 euro per visita Notre Dame - prezzo più alto per turisti extra Ue” - L'idea arriva dalla ministra della Cultura del governo di […]. (Adnkronos) – D'ora in poi chi vorrà visitare Notre-Dame a Parigi dovrà probabilmente pagare un biglietto di ingresso del costo di 5 euro e per entrare in alcuni tra i più celebri monumenti o musei potrebbero esserci tariffe diverse per i turisti provenienti da paesi extra-Ue. (Periodicodaily.com)