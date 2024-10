Fermata del treno con cena: la pizza consegnata al binario a Benevento (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un gruppo di agenti pugliesi ha approfittato di una delle soste del treno diretto in Campania per farsi consegnare delle pizze , "al binario" Ilgiornale.it - Fermata del treno con cena: la pizza consegnata al binario a Benevento Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un gruppo di agenti pugliesi ha approfittato di una delle soste deldiretto in Campania per farsi consegnare delle pizze , "al

La fermata in stazione è gustosa : la pizza consegnata direttamente al treno | GUARDA - L'episodio ha destato non poca curiosità tra gli altri passeggeri, che hanno accolto l'iniziativa con applausi, divertiti dalla scena insolita. Durante un lungo viaggio in treno, non tutti si accontentano di un semplice snack del bar di bordo. La loro voglia di pizza si è fatta sentire quando il convoglio ha fatto tappa a Benevento, tanto che hanno deciso di ordinare una pizza direttamente dal ristorante locale ‘Da Claudio', con un dettaglio insolito: la consegna alla stazione ferroviaria. (Iltempo.it)

