Famoso attore di Baywatch è morto a 68 anni dopo una lunga malattia: ecco chi è e cosa ha avuto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Di recente, un Famoso attore della fiction Baywatch è morto all’età di 68 anni: stiamo parlando di Michael Newman, venuto a mancare dopo una lunga malattia. Nelle ultime ore, il suo collega David Hasselhoff ha voluto ricordarlo sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto di entrambi, proprio sul set di Baywatch. A queste parole di cordoglio, poi, si sono aggiunte quelle di Matthew Felker, regista della recente docuserie di Hulu After Baywatch: moment in the sun. Michael Newman morto a 68 anni: che malattia aveva l’attore di Baywatch? Il regista della docuserie uscita di recente ha specificato che il noto attore di Baywatch, venuto a mancare proprio domenica scorsa, era malato ormai da tempo. Per fortuna, fino all’ultimo, è stato circondato dall’amore dei suoi cari: “Michael era un eroe ed è stato un combattente fino all’ultimo“. Donnapop.it - Famoso attore di Baywatch è morto a 68 anni dopo una lunga malattia: ecco chi è e cosa ha avuto Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Di recente, undella fictionall’età di 68: stiamo parlando di Michael Newman, venuto a mancareuna. Nelle ultime ore, il suo collega David Hasselhoff ha voluto ricordarlo sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto di entrambi, proprio sul set di. A queste parole di cordoglio, poi, si sono aggiunte quelle di Matthew Felker, regista della recente docuserie di Hulu After: moment in the sun. Michael Newmana 68: cheaveva l’di? Il regista della docuserie uscita di recente ha specificato che il notodi, venuto a mancare proprio domenica scorsa, era malato ormai da tempo. Per fortuna, fino all’ultimo, è stato circondato dall’amore dei suoi cari: “Michael era un eroe ed è stato un combattente fino all’ultimo“.

