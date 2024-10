Lanazione.it - Entra in Tribunale con un coltello a serramanico: denunciato

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Perugia, 24 ottobre 2024 - Va incon unnel borsello. E' successo ieri a Perugia, quando un sessantaquattrenne originario di Cortona si è presentato in per presenziare all’udienza che lo vedeva coinvolto come parte lesa. Durante le attività di controllo, il personale di vigilanza degli uffici giudiziari, con l’ausilio del metal detector, ha rinvenuto all’interno del borsello dell'uomo una lama di 23 centimetri. L’uomo ha raccontato che ilera rimasto inavvertitamente all’interno della borsa e che veniva utilizzato esclusivamente per la pesca e per le attività agricole. L'uomo è statoai Carabinieri. Â