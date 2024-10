Inter-news.it - Dumfries, bentornato all’Inter! Roma e Young Boys come un trattore

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Denzelfinalmente ha iniziato la sua stagione 2024-2025 con l’Inter. Dopo settimane di buio totalerappresentano i primi sussulti dell’olandese. RITARDO – La stagione di Denzelè iniziata con notevole ritardo. In Serie A ha faticato e trovato pochissimo spazio a discapito di Matteo Darmian, che ha conquistato la titolarità con il passare del tempo. In campionatoha giocato appena una partita da titolare su otto, saltando anche due gare di quelle giocate. Appena 30 minuti a partita di media ed il solo gol contro il Monza decisivo per il pareggio all’U-Power Stadium. Gli ultimi due impegni sono i primi sussulti diin questa stagione.! Ildella fascia destra– Con lasi è rivisto il vecchio, quello che aveva ben impressionato alla sua prima stagione con Simone Inzaghi