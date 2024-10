"Difficile votare una come lei": caos-Ue, Forza Italia insorge contro la socialista Ribera (Di giovedì 24 ottobre 2024) "È Difficile votare una vicepresidente come Teresa Ribera, che propone una visione così ideologica e scollegata dalla realtà economica": Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo, lo ha detto a proposito delle ultime dichiarazioni della Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione europea e responsabile per le politiche ambientali dell'Ue. La politica spagnola, esponente del partito socialista, si è detta favorevole allo stop delle auto diesel e benzina entro il 2035. Un provvedimento che, se approvato, avrà ripercussioni forti sull'economia e la produzione del settore. Un provvedimento che nasconde una forte visione ideologica, non molto diversa da quella di un altro ex vice della Commissione, l'olandese Frans Timmermans, pure lui di centrosinistra. Liberoquotidiano.it - "Difficile votare una come lei": caos-Ue, Forza Italia insorge contro la socialista Ribera Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Èuna vicepresidenteTeresa, che propone una visione così ideologica e scollegata dalla realtà economica": Fulvio Martusciello, capogruppo dial Parlamento Europeo, lo ha detto a proposito delle ultime dichiarazioni della, vicepresidente esecutiva della Commissione europea e responsabile per le politiche ambientali dell'Ue. La politica spagnola, esponente del partito, si è detta favorevole allo stop delle auto diesel e benzina entro il 2035. Un provvedimento che, se approvato, avrà ripercussioni forti sull'economia e la produzione del settore. Un provvedimento che nasconde una forte visione ideologica, non molto diversa da quella di un altro ex vice della Commissione, l'olandese Frans Timmermans, pure lui di centrosinistra.

