Charles Leclerc fiducioso | La pista in Messico dovrebbe essere buona per noi darò tutto

È uno Charles Leclerc carico in vista del GP del Messico, 20° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sulla pista dell'Autodromo Hermanos Rodríguez, la Ferrari si presenta con ambizioni al via del week end. Realizzata un'inaspettata doppietta ad Austin (USA), con il monegasco vittorioso e lo spagnolo Carlos Sainz secondo, la scuderia di Maranello vuol dare continuità. "Difficile prevedere l'andamento di ciascuna gara di questa stagione, ma il Messico dovrebbe essere una buona pista per noi. Dobbiamo essere concentrati su noi stessi. È una fase importante della stagione e per il titolo costruttori darò tutto", ha raccontato Leclerc in conferenza stampa. La Rossa, infatti, dista 48 lunghezze dalla McLaren e, con cinque round da affrontare, tutto è ancora aperto. "Siamo stati costanti negli ultimi mesi e trarre il massimo dalle nostre prestazioni.

