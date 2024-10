Inter-news.it - Capello sgancia la bomba: «Dimarco mi ricorda Roberto Carlos!»

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’Inter ha vinto contro lo Young Boys per 1-0 e ha impressionato l’ingresso di Federico, decisivo con l’assist per Marcus Thuram. Fabiola suasu Sky Sport. PARAGONE – Altra vittoria in Champions League, 7 punti totali in 3 partite per l’Inter. Fabiolasull’esterno sinistro nerazzurro autore dell’assist per Marcus Thuram: «Lo Young Boys ha fatto di più nei primi 70 minuti, è stata una partita equilibrata ma Inzaghi ha fatto riposare i giocatori. Con i cambi la partita è cambiata, loro si sono abbassati e hanno subito. Bravo Inzaghi ad indovinare queste cose, va avanti con giocatori freschi e li fa riposare vincendo in partite importanti.? In fase offensivaè il migliore al mondo. Miin certe coseaveva la stessa palla cattiva».