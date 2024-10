.com - Calcio Serie D / Respinto ricorso Vigor Senigallia, che ora guarda al mercato e alla Civitanovese

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Come prevedibile, omologato il 2-3 col Chieti.In arrivo l’under 2005 Diop, dal Vado. E domenica 26 ottobre dopo otto anni torna il derby con la, 24 Ottobre 2024 – Rigettato come prevedibile ilper il match perso d2-3 contro il Chieti, “atto dovuto” attraverso il legale Mattia Grassani visto il grave errore dell’arbitro Radovanovic e del suo assistente che non avevano visto il gol del 3-3 di D’Errico nel recupero. “Le allegazioni istruttorie non sono in grado di sostituirsidiretta percezione del direttore di gara” si legge nel comunicato del Giudice Sportivo che aggiunge che l’arbitro – con un supplemento di referto – ha confermato di “non aver riscontrato la segnatura di una rete” (viene da ridere considerando di quanto la pfosse entrata, ma tant’è).