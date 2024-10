Calcio Napoli, Conte: “Non mi piace parlare di turnover. Rinnovo Kvara? Ecco cosa vi posso dire” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il tecnico del Calcio Napoli ha parlato in conferenza stampa anticipando alcuni temi della sfida di sabato al Maradona contro il Lecce, squadra della sua città. “Non mi piace affrontare il discorso turnover. Sono tutti titolari. Le scelte le faccio in base a ciò che vedo. Se c’è qualche problema cambierò, proverò a mettere la 2anews.it - Calcio Napoli, Conte: “Non mi piace parlare di turnover. Rinnovo Kvara? Ecco cosa vi posso dire” Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il tecnico delha parlato in conferenza stampa anticipando alcuni temi della sfida di sabato al Maradona contro il Lecce, squadra della sua città. “Non miaffrontare il discorso. Sono tutti titolari. Le scelte le faccio in base a ciò che vedo. Se c’è qualche problema cambierò, proverò a mettere la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato – Schira : “Milan - Napoli e Juve su Bonny. Ma il Parma …” - Calciomercato, secondo Nicolò Schira il Milan, il Napoli e la Juventus sono su Bonny. Ma il Parma ha già preso una decisione. (Pianetamilan.it)

Calcio Napoli - la foto ufficiale nella stazione di Chiaia della metro : ecco il motivo - La fermata di Chiaia della Linea 6 della metropolitana è stata scelta dal Calcio Napoli come location per la foto ufficiale della rosa per la Serie A 2024/25. Il Calcio Napoli, in collaborazione con Azienda Napoletana Mobilità, ha scelto la fermata della metro di Chiaia come location per la foto ufficiale della rosa per la […]. (2anews.it)

Napoli - Conte : "Spero Kvaratskhelia trovi l'accordo col club - ma so che nel calcio tutto è possibile..." - L`allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Lecce che potrebbe confermare il primato... (Calciomercato.com)