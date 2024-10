Dailymilan.it - Bologna-Milan, da dicembre a febbraio. Tutte le date del possibile recupero

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il sindaco diha rinviato per maltempo la sfida tra la squadra della città e ilin programma sabato 26 ottobre. Daa marzo:lepossibili per ildell’incontronon si disputerà sabato 26 ottobre come era previsto nel calendario fissato dalla Lega Serie A. Il primo cittadino ha predisposto il rinvio dell’incontro a causa del maltempo che ha colpito tutto il territorio emiliano nell’ultima settimana. Quella precedente il fischio di inizio della partita. Tuttavia, i due club spingono per trovare una soluzione per disputare lo stesso l’incontro – al vaglio al momento sono la possibilità di giocare a porte chiuse o in campo neutro. Infatti, non sarebbero molte le possibilità che il calendario offrirebbe alle due squadre nei prossimi mesi per recuperare la sfida valida per la nona giornata.