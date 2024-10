Ilrestodelcarlino.it - Bianconeri, tifosi e sponsor a cena a sostegno degli alluvionati

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Non poteva che chiudersi sulle note di ‘Romagna Capitale’, ladi beneficenza organizzata dal Cesena Fc per raccogliere fondi destinati all’Associazione Traversara in Fiore e sostenere tutta la comunità traversarese, colpita dall’alluvione dello scorso 19 settembre. L’iniziativa fa seguito alla prima attività svolta in occasione della gara Cesena-Mantova, quando era stato devoluto parte dell’incasso della partita adelle persone e delle famiglie che stanno vivendo sulla propria pelle le drammatiche conseguenze dell’alluvione.