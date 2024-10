Inter-news.it - Benito: «Triste perdere in quel modo! Ma usciamo a testa alta»

(Di giovedì 24 ottobre 2024)dello Young Boys ha detto la sua sul KO contro l'Inter per 0-1. Il giocatore è apparso molto rammaricato, visto il gol preso allo scadere. DELUSIONE – Lorisha parlato dopo la sconfitta del suo Young Boys contro l'Inter in Champions League. Il capitano degli svizzeri ha commentato con amarezza, visto il KO praticamente all'ultimo minuto: «Siamo stati solidi in difesa e abbiamo portato in campo la passione e l'energia necessarie. Èin. Ma nonostante tutto possiamo uscire dal campo a».