Assedio nel nord della Striscia di Gaza, Msf: “È una catastrofe”. Oms: “Polio, bambini a rischio paralisi” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel nord della Striscia di Gaza è in corso un Assedio da parte dell’esercito israeliano: ordinate migliaia di evacuazioni. “I bombardamenti non si fermano, c’è morte dappertutto. È una catastrofe”. È la denuncia di Mohammed Obeid, chirurgo ortopedico di Medici senza frontiere (Msf), in azione all’ospedale di Kamal Adwan, a nord di Gaza. Assedio nel nord della Striscia di Gaza (ANSA FOTO) – Notizie.comNelle ultime ore Israele ha lanciato una nuova offensiva nel nord della Striscia, ordinando l’evacuazione di oltre un milione di persone. Chi ha potuto ha raggiunto i rifugi nelle zone sicure, già stracolmi. L’esercito sta effettuando un vero e proprio Assedio. Nelle città gli ospedali sono sovraccarichi, le ambulanze non possono muoversi a causa dei bombardamenti. Gli aiuti alimentari arrivano a singhiozzo. Notizie.com - Assedio nel nord della Striscia di Gaza, Msf: “È una catastrofe”. Oms: “Polio, bambini a rischio paralisi” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Neldiè in corso unda parte dell’esercito israeliano: ordinate migliaia di evacuazioni. “I bombardamenti non si fermano, c’è morte dappertutto. È una”. È la denuncia di Mohammed Obeid, chirurgo ortopedico di Medici senza frontiere (Msf), in azione all’ospedale di Kamal Adwan, adineldi(ANSA FOTO) – Notizie.comNelle ultime ore Israele ha lanciato una nuova offensiva nel, ordinando l’evacuazione di oltre un milione di persone. Chi ha potuto ha raggiunto i rifugi nelle zone sicure, già stracolmi. L’esercito sta effettuando un vero e proprio. Nelle città gli ospedali sono sovraccarichi, le ambulanze non possono muoversi a causa dei bombardamenti. Gli aiuti alimentari arrivano a singhiozzo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il nord di Gaza sotto assedio totale - cadaveri per strada - L’obiettivo della rinnovata offensiva di terra israeliana «è assumere il controllo del nord di Gaza». . Il (prevedibile) fine della combinazione di raid aerei e assedio terrestre delle comunità settentrionali della […] The post Il nord di Gaza sotto assedio totale, cadaveri per strada first appeared on il manifesto. (Ilmanifesto.it)