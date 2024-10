Gaeta.it - Arresto all’aeroporto Marco Polo: donna straniera trovata con documenti falsi

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Venezia, l’attenzione della Polizia di Frontiera si è dimostrata fondamentale nell’intercettare un caso di documentazioneficata. Nella giornata di ieri, una cittadinaè stata arrestataper possesso didi identità contraffatti. Questo episodio mette in evidenza l’importanza di un controllo rigoroso da parte delle autorità aeroportuali, specialmente in contesti internazionali, dove il rischio di atti illeciti è maggiore. L’intervento della Polizia di Frontiera Durante le operazioni routine di controllo su passeggeri in partenza, la Polizia di Frontiera ha notato un comportamento sospetto da parte di una. Frequentemente, gli agenti devono affrontare situazioni dove gli atteggiamenti dei viaggiatori non corrispondono alla loro situazione reale.