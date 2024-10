Appalti Pnrr e accoglienza migranti, noti imprenditori indagati per corruzione (Di giovedÏ 24 ottobre 2024) Associazione a delinquere finalizzata alla corruzione per l'aggiudicazione di Appalti di lavori pubblici finanziati col Pnrr e per l'accoglienza dei migranti. Questa l'accusa che ha portato, stamattina, all'esecuzione di diverse misure cautelari e sequestri tra le province di Frosinone e quella Napolitoday.it - Appalti Pnrr e accoglienza migranti, noti imprenditori indagati per corruzione Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedÏ 24 ottobre 2024) Associazione a delinquere finalizzata allaper l'aggiudicazione didi lavori pubblici finanziati cole per l'dei. Questa l'accusa che ha portato, stamattina, all'esecuzione di diverse misure cautelari e sequestri tra le province di Frosinone e quella

Corruzione su appalti Pnrr e migranti - arresti tra Frosinone e Napoli - Arresti e sequestri in un’operazione della Polizia di Stato tra le province di Frosinone e Napoli contro un’associazione per delinquere finalizzata alla corruzione per l’aggiudicazione di appalti di lavori pubblici finanziati col Pnrr e per l’accoglienza dei migranti. Alcuni indagati sono stati destinatari di arresti domiciliari e di misure interdittive, fra cui il divieto di concludere contratti di collaborazione con la pubblica amministrazione. (Lapresse.it)

