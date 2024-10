Alviero Martini, revocata l’amministrazione giudiziaria: “Azioni concrete e atteggiamento positivo” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano – La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha revocato oggi – giovedì 24 ottobre - "in via anticipata" l'amministrazione giudiziaria che era stata disposta, lo scorso gennaio, per Alviero Martini spa, nota azienda di moda specializzata in borse e accessori, che era risultata all'epoca "incapace di prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo nell'ambito del ciclo produttivo". Ilgiorno.it - Alviero Martini, revocata l’amministrazione giudiziaria: “Azioni concrete e atteggiamento positivo” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano – La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha revocato oggi – giovedì 24 ottobre - "in via anticipata" l'amministrazioneche era stata disposta, lo scorso gennaio, perspa, nota azienda di moda specializzata in borse e accessori, che era risultata all'epoca "incapace di prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo nell'ambito del ciclo produttivo".

