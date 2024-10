Ad Affari Tuoi la proposta di matrimonio di Saretta a Dario: perdono tutto ma guadagnano le nozze (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 24 ottobre, la concorrente Saretta dall’Umbria chiede al compagno Dario di sposarla. La proposta di matrimonio avviene al centro dello studio. Sfortunati nel gioco, i due concorrenti perdono tutto ma guadagnano le nozze. Fanpage.it - Ad Affari Tuoi la proposta di matrimonio di Saretta a Dario: perdono tutto ma guadagnano le nozze Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nella puntata didi giovedì 24 ottobre, la concorrentedall’Umbria chiede al compagnodi sposarla. Ladiavviene al centro dello studio. Sfortunati nel gioco, i due concorrentimale

