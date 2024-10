Inter-news.it - Youth League, Inter Primavera in testa alla classifica: orgoglio!

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Inl’di Andrea Zanchetta si trova momentaneamente al primo posto ingrazie ai tre successi in altrettante gare nella competizione europea. LE PRESTAZIONI – Inl’sta toccando le vette di gioco e risultato del suo inizio di stagione. I nerazzurri hanno sconfitto per 3-2 lo Young Boys, terminando in inferiorità numerica l’incontro europeo. Decisiva la rete di Christos Alexiou, autore del gol vittoria grazie a una zampata decisiva sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La prestazione ha inorgoglito il tecnico Andrea Zanchetta, che si è così espresso nel post-partita: «Ho visto una squadra sempre coraggiosa. Si è affacciata davanti, anche in 10, riuscendo ad avere pure delle occasioni. Non ho nulla di negativo da dire sulla prestazione della squadra».