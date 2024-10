Un posto al sole, anticipazioni: guai in arrivo per Rossella (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Rossella Graziani si ritroverà nei guai nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, come si evince dalle anticipazioni della soap opera partenopea. La giovane dottoressa, infatti, continuerà ad essere infastidita dal suo primario e la situazione diventerà incandescente. Ricordiamo che Rossella, di recente, ha fatto la conoscenza del suo nuovo capo, il quale ha preso il posto di Luca De Santis. L'uomo ha subito manifestato il proprio interesse nei confronti della ragazza e le ha persino proposto di prendere parte ad un progetto molto importante. La Graziani è rimasta spiazzata dalla proposta inaspettata del primario e ne ha parlato subito con i suoi genitori, che le hanno consigliato di accettare senza esitazioni in quanto si tratta di un'ottima occasione per la sua carriera professionale. Tvpertutti.it - Un posto al sole, anticipazioni: guai in arrivo per Rossella Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)Graziani si ritroverà neinel corso delle prossime puntate di Unal, come si evince dalledella soap opera partenopea. La giovane dottoressa, infatti, continuerà ad essere infastidita dal suo primario e la situazione diventerà incandescente. Ricordiamo che, di recente, ha fatto la conoscenza del suo nuovo capo, il quale ha preso ildi Luca De Santis. L'uomo ha subito manifestato il proprio interesse nei confronti della ragazza e le ha persino prodi prendere parte ad un progetto molto importante. La Graziani è rimasta spiazzata dalla proposta inaspettata del primario e ne ha parlato subito con i suoi genitori, che le hanno consigliato di accettare senza esitazioni in quanto si tratta di un'ottima occasione per la sua carriera professionale.

