Transizione 5.0, Costantini (Cna): "Troppa burocrazia e poco tempo scoraggiano le imprese" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dario CostantiniROMA – "Un eccesso di burocrazia, procedure complesse e costose, tempi ristretti stanno scoraggiando le imprese a realizzare investimenti nell'ambito di Transizione 5.0". È quanto ha sottolineato il Presidente Nazionale di Cna, Dario Costantini, a margine della presentazione del documento della Confederazione sulla filiera automotive, sostenendo la necessità di semplificare la procedura. "CNA si è molto impegnata per Transizione 5.0 anche per l'entità delle risorse stanziate, 6,3 miliardi di euro". Tuttavia "dal nostro monitoraggio stanno emergendo indicazioni non soddisfacenti. A fronte di un interesse potenziale alto e l'avvio di diverse analisi di pre-fattibilità, pochissime sono ad oggi le aziende che decidono di portare avanti l'investimento".

