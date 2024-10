Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-10-2024 ore 17:00

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità spostamenti fuori che penalizzati dal maltempo sta piovendo su gran parte dell’ hinterland capitolino sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti per diversi chilometri in carreggiata interna a partire dall’uscita Ottavia Trionfale fino al bivio perL’Aquila in carreggiata esterna code a tratti dal vivo con laFiumicino sino alla Tuscolana in tangenziale incolonnamenti dalla stazione Tiburtina alla Salaria direzione quindi Stadio Olimpico mentre in direzione San Giovanni abbiamo code dalla galleria Giovanni XXIII sino al azionaria è ancora tra la stazione Tiburtina all’uscita Porta Maggiore al centro incolonnamenti su diversi tratti del Lungotevere nelle due direzioni incolonnamenti anche sullaFiumicino da Parco dei Medici all’EUR è sul viadotto della Magliana in direzione del Leonardo ...