The Strangers: Capitolo 2, ecco il teaser trailer del film horror (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lionsgate ha condiviso in rete il teaser trailer di The Strangers: Capitolo 2, secondo atto dell'annunciata trilogia horror di Renny Harlin. Così come il primo film, non amato dalla critica ma capace di incassare 47 milioni di dollari al Box Office, il "Capitolo 2" si appresta ad espandere ulteriormente l'universo narrativo riavviato per l'occasione da Renny Harlin, con una nuova raccapricciante storia. Il cast di The Strangers: Capitolo 2 vede la presenza di Froy Gutierrez, Rachel Shenton, Ema Horvath e Gabe Basso, con Froy Gutierrez, . Nessun dettaglio sulla trama del secondo Capitolo è stato al momento rivelato. Il regista ha girato entrambi i sequel di The Strangers: Capitolo 1 per garantire coerenza stilistica e narrativa.

