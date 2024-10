“Sonia Bruganelli? Cosa mi ha detto Madonia”. Federica Pellegrini vuota il sacco sulla coppia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Federica Pellegrini sta guadagnando sempre più sicurezza sulla pista di Ballando con le Stelle. Giunta alla quarta puntata, l’ex campionessa di nuoto ha mostrato un evidente progresso rispetto alle sue prime esibizioni, migliorando notevolmente sia nelle coreografie che nella sintonia con il suo insegnante, Angelo Madonia. Oltre al ballo, però, tra i due sembra essersi creata una complicità crescente, che si manifesta non solo durante le prove, ma anche fuori dalla pista. Durante gli allenamenti, non mancano momenti di confidenza tra Federica e Angelo. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la Pellegrini ha svelato uno di questi scambi personali, legato alla relazione del ballerino con Sonia Bruganelli: “Gli ho chiesto: ‘Ma come mai non ti hanno fatto ballare con Sonia?’. Lui mi ha detto: ‘La nostra è una scelta professionale, fatta da entrambi'”. Tuttivip.it - “Sonia Bruganelli? Cosa mi ha detto Madonia”. Federica Pellegrini vuota il sacco sulla coppia Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)sta guadagnando sempre più sicurezzapista di Ballando con le Stelle. Giunta alla quarta puntata, l’ex campionessa di nuoto ha mostrato un evidente progresso rispetto alle sue prime esibizioni, migliorando notevolmente sia nelle coreografie che nella sintonia con il suo insegnante, Angelo. Oltre al ballo, però, tra i due sembra essersi creata una complicità crescente, che si manifesta non solo durante le prove, ma anche fuori dalla pista. Durante gli allenamenti, non mancano momenti di confidenza trae Angelo. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, laha svelato uno di questi scambi personali, legato alla relazione del ballerino con: “Gli ho chiesto: ‘Ma come mai non ti hanno fatto ballare con?’. Lui mi ha: ‘La nostra è una scelta professionale, fatta da entrambi'”.

