Sergio Bonelli Editore presenta “TEX. LO SCIAMANO BIANCO” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) TEX. LO SCIAMANO BIANCO, storia firmata da Mauro Boselli e illustrata da Giovanni Ticci, ci porta tra montagne e foreste, nel territorio della tribù ostile degli Snakes, dove Tex e il fedele Tiger danno la caccia a un feroce assassino dai mille volti. In passato, Roy Harper, sotto le ingannevoli vesti di predicatore, portò corruzione e morte nella pacifica valle del Nueces, terra natale di Tex. Adesso ha assunto l’identità di Shenandoah, lo SCIAMANO BIANCO, venerato dagli Snakes come un profeta. L’impresa di catturarlo si annuncia disperata e condurrà i nostri eroi sul confine tra la vita e la morte. Il volume è arricchito dall’introduzione “Come un sogno” di Giorgio Giusfredi. La copertina è di Giovanni Ticci. TEX. Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “TEX. LO SCIAMANO BIANCO” Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) TEX. LO, storia firmata da Mauro Boselli e illustrata da Giovanni Ticci, ci porta tra montagne e foreste, nel territorio della tribù ostile degli Snakes, dove Tex e il fedele Tiger danno la caccia a un feroce assassino dai mille volti. In passato, Roy Harper, sotto le ingannevoli vesti di predicatore, portò corruzione e morte nella pacifica valle del Nueces, terra natale di Tex. Adesso ha assunto l’identità di Shenandoah, lo, venerato dagli Snakes come un profeta. L’impresa di catturarlo si annuncia disperata e condurrà i nostri eroi sul confine tra la vita e la morte. Il volume è arricchito dall’introduzione “Come un sogno” di Giorgio Giusfredi. La copertina è di Giovanni Ticci. TEX.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Da Artètika, la mostra “Venti Inchiostri” di Andrea Celestino, lo sciamano della pittura - Dalle scenografie per il teatro, la televisione e i set pubblicitari alla pittura. Andrea Celestino, pittore, artista ed ebanista, ha scelto l’inchiostro come mezzo per esprimere la propria creatività ... (blogsicilia.it)

A Palermo da Artètika “Venti Inchiostri” di Andrea Celestino, lo sciamano della pittura - “Degno di essere nell’empireo dei più grandi artisti e poeti dell’arte contemporanea” commenta la gallerista Gigliola Beniamino Magistrelli che spiega: “È una mostra nata e pensata proprio per la gall ... (lavocedellisola.it)

“Venti Inchiostri”: da Artètika la mostra di Andrea Celestino, lo sciamano della pittura - Dalle scenografie per il teatro, la televisione e i set pubblicitari alla pittura. Andrea Celestino, pittore, artista ed ebanista, ha scelto l’inchiostro come mezzo per esprimere la propria creatività ... (palermotoday.it)