Scoperta piantagione di marijuana in collina (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una piantagione di marijuana è stata Scoperta sulle colline di Sparanise. A fare il rinvenimento sono stati gli agenti del commissariato di Sessa Aurunca nel corso di un servizio di contrasto alla produzione di sostanze stupefacenti finalizzate alla vendita.La marijuana era coltivata in vasi Casertanews.it - Scoperta piantagione di marijuana in collina Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Unadiè statasulle colline di Sparanise. A fare il rinvenimento sono stati gli agenti del commissariato di Sessa Aurunca nel corso di un servizio di contrasto alla produzione di sostanze stupefacenti finalizzate alla vendita.Laera coltivata in vasi

