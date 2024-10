Rissa e spedizione punitiva con una pala: quattro ambulanti arrestati per tentato omicidio (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Spezia, 23 ottobre 2024 - Rissa in centro città e violenta spedizione punitiva in occasione della fiera di San Giuseppe a marzo: 4 commercianti ambulanti arrestati per tentato omicidio e 7 persone denunciate per Rissa dalla polizia. Sono stati arrestati questa mattina presto in Piemonte - dalla squadra mobile della Questura della Spezia con la collaborazione di quella di Torino - 4 commercianti ambulanti che nella primavera scorsa si sarebbero resi responsabili di una violenta spedizione punitiva, scaturita dopo una Rissa verificatasi nel pieno centro cittadino. Lanazione.it - Rissa e spedizione punitiva con una pala: quattro ambulanti arrestati per tentato omicidio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Spezia, 23 ottobre 2024 -in centro città e violentain occasione della fiera di San Giuseppe a marzo: 4 commerciantipere 7 persone denunciate perdalla polizia. Sono statiquesta mattina presto in Piemonte - dalla squadra mobile della Questura della Spezia con la collaborazione di quella di Torino - 4 commerciantiche nella primavera scorsa si sarebbero resi responsabili di una violenta, scaturita dopo unaverificatasi nel pieno centro cittadino.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rissa a Roma - tre ragazzi accoltellati fuori dalla discoteca : forse una spedizione punitiva - Roma, 13 ottobre 2024 - Erano appena usciti da una discoteca i tre ragazzi accoltellati nella notte in zona Ostiense, a Roma. Si tratta di due fratelli di 20 e 18 anni e un coetaneo, probabilmente un amico. Sono tutti italiani, nessuno di loro è in ... (Quotidiano.net)

Rissa dopo una serata in discoteca - feriti gravemente tre ragazzi in zona Ostiense a Roma. Ipotesi spedizione punitiva - Erano appena usciti da una discoteca, i tre ragazzi accoltellati nella notte in zona Ostiense a Roma e ricoverati in codice rosso. Si tratta di due fratelli di 20 e 18 anni e un coetaneo, probabilmente un amico. Da una primissima ricostruzione, ... (Ilfattoquotidiano.it)

Intercettazione al The Club - si parla dello scontro che precede la spedizione punitiva. “Quello lo spingeva - l’altro gli ha dato uno schiaffo”. E Lucci racconta la rissa fra Fedez e Iovino - Milano, 5 ottobre 2024 – Ore 3.06 del 22 aprile, via Traiano. Un mini-van nero piomba all’incrocio con via Petitti e si ferma sulle strisce. Il primo a scendere è un uomo dal fisico esile, che si avvicina all’altro. Il primo è Fedez, rapper 34enne, ... (Ilgiorno.it)