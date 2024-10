Rapina due donne, rimandato in Tunisia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Rapina due donne a 24 ore di distanza l’una dall’altra, individuato e denunciato il presunto responsabile. Si tratta di un 40enne tunisino, lo stesso finito nei guai pochi giorni prima per aver commesso atti osceni in un parco. Era irregolare ed è stato espulso. Venerdì mattina scorso, una donna aveva subito un tentativo di Rapina nel quartiere San Gabriele. Mentre camminava, era stata raggiunta e aggredita alle spalle da un malvivente che l’aveva fatta cadere per terra, causandole anche la frattura di una costola. Ma il Rapinatore, prima ancora di riuscire a portare via qualcosa, era stato costretto a darsi alla fuga: la donna aveva cominciato a gridare, richiamano l’attenzione del marito, che era poco distante e l’aveva subito raggiunta. Ilrestodelcarlino.it - Rapina due donne, rimandato in Tunisia Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)duea 24 ore di distanza l’una dall’altra, individuato e denunciato il presunto responsabile. Si tratta di un 40enne tunisino, lo stesso finito nei guai pochi giorni prima per aver commesso atti osceni in un parco. Era irregolare ed è stato espulso. Venerdì mattina scorso, una donna aveva subito un tentativo dinel quartiere San Gabriele. Mentre camminava, era stata raggiunta e aggredita alle spalle da un malvivente che l’aveva fatta cadere per terra, causandole anche la frattura di una costola. Ma iltore, prima ancora di riuscire a portare via qualcosa, era stato costretto a darsi alla fuga: la donna aveva cominciato a gridare, richiamano l’attenzione del marito, che era poco distante e l’aveva subito raggiunta.

