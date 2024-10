Piano integrato socio-sanitario regionale, a Pisa seconda tappa del percorso di partecipazione (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo Firenze è stata la volta di Pisa per il percorso di partecipazione che porterà al voto, prima in giunta e poi in Consiglio regionale, per il nuovo Piano sanitario integrato regionale triennale. Nell’auditorium dell’area di ricerca e del Cnr in via Moruzzi erano in oltre duecento. Pisatoday.it - Piano integrato socio-sanitario regionale, a Pisa seconda tappa del percorso di partecipazione Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo Firenze è stata la volta diper ildiche porterà al voto, prima in giunta e poi in Consiglio, per il nuovotriennale. Nell’auditorium dell’area di ricerca e del Cnr in via Moruzzi erano in oltre duecento.

