Ilgiorno.it - Paderno, aumentano le truffe agli anziani: alla porta si spacciano per carabinieri o medici

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)Dugnano (Milano), 23 ottobre 2024 – “Buongiorno, suo nipote è statoto in caserma. Qualcuno può venire?”. Il finto maresciallo deibussa al campanello. Solitamente, a seguirlo è un anziano: la moglie resta a casa e lui vieneto e poi lasciato dal malvivente nel posteggio della Tenenza cittadina. La donna, poco dopo, riceverà la visita di un altro militare, complice del primo. “Mi manda il collega che è già stato qui: per rilasciare suo nipote serve una somma per pagare la cauzione. Suo marito ha detto che non ha dietro i soldi e di venire da lei”. La vittima, ignara di tutto e presa dallo spavento, paga e la truffa si conclude. È la nuova frontiera delle, che in questo periodo stanno registrando un aumento sul territorio diDugnano, tanto da spingere anche la sindaca Anna Varisco a pubblicare un video di consigli utili.