Ilfattoquotidiano.it - Niente processo per Roman Polanski: il regista premio Oscar ha patteggiato l’accusa di violenza sessuale su una minorenne

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), ilfuggito dagli Stati Uniti decenni fa dopo aver ammesso lo stupro di una tredicenne, non dovrà più affrontare unper la presuntasu un’altradopo aver raggiunto un accordo. L’ultimo caso contro il, oggi 91enne, riguardava una presunta aggressioneavvenuta nel 1973 e sarebbe dovuto comparire presso la corte civile di Los Angeles il prossimo agosto. La causa civile, intentata l’anno scorso, sosteneva cheaveva portato a cena in un ristorante di Los Angeles nel 1973 un’allora adolescente, indicata in forma anonima negli atti come Jane Doe. Nella denuncia si sostiene che lui le abbia dato della tequila e, quando lei ha iniziato ad avere le vertigini, l’abbia accompagnata a casa sua, dove lei ha affermato che l’avrebbe aggredita sessualmente.