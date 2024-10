Laprimapagina.it - Microblading effetto sfumato

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilè una variante innovativa e sofisticata del classico, che mira a creare sopracciglia non solo definite ma anche caratterizzate da un aspetto più morbido e naturale. Mentre iltradizionale simula i singoli peli disegnando tratti sottili, questa tecnica utilizza un metodo che combinae shading, ovvero l’ombreggiatura, per ottenere unche rende le sopracciglia più piene e con una transizione graduale del colore. Il risultato finale è simile a quello ottenuto con il trucco in polvere o con una matita sfumata, ma con il vantaggio di essere semi-permanente. Ilè particolarmente indicato per chi desidera un look più soft e naturale, soprattutto per le persone che trovano iltradizionale troppo netto o artificiale.