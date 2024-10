Abruzzo24ore.tv - Maxi incidente in galleria blocca il traffico: coinvolti quattro veicoli, diversi feriti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'Aquila - Scontro nella"Bocca di Lepre":to,e deviazioni segnalate per tutti iin transito. Un gravestradale ha causato la chiusura temporanea della statale 690 “Avezzano Sora” all'altezza del chilometro 13, nei pressi dellaBocca di Lepre. Nell'impatto sono rimasti, con il bilancio che registra la presenza di, anche se il numero esatto e la gravità delle loro condizioni non sono ancora stati confermati. La dinamica dell'è attualmente oggetto di verifica da parte delle forze dell'ordine. Intanto, per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei, ilè stato deviato su percorsi alternativi. Gli automobilisti provenienti da Sora devono prendere lo svincolo per Civitella Roveto, mentre quelli in direzione di Avezzano sono costretti a uscire a Canistro.