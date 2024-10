Massacrarò compagna e suocera a coltellate ad Arezzo: confermato ergastolo per Javad Hicham (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il duplice omicidio era avvenuto nell'aprile dello scorso anno ad Arezzo. il 39enne di origine tunisina uccise la moglie e la suocera davanti al figlio di 16 anni e alla figlia di 2. Oggi è arrivata la sentenza di secondo grado. Fanpage.it - Massacrarò compagna e suocera a coltellate ad Arezzo: confermato ergastolo per Javad Hicham Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il duplice omicidio era avvenuto nell'aprile dello scorso anno ad. il 39enne di origine tunisina uccise la moglie e ladavanti al figlio di 16 anni e alla figlia di 2. Oggi è arrivata la sentenza di secondo grado.

