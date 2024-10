Secoloditalia.it - L’intervista. Il giurista: sui Paesi sicuri Italia vittima del “cortocircuito tra normative Ue e Corte di Giustizia”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) In un’Europa dove le regole cambiano più velocemente delle rotte migratorie, leeuropee parlano una lingua, ma ladisembra usarne un’altra. E nel mezzo c’è l’, alle prese con il decreto sui “” che promette di accendere nuovi conflitti giuridici. In questo contesto, è il professor Antonino Alì, esperto di diritto europeo e docente all’Università di Trento, a dare delucidazioni. In un’intervista, Alì ci svela le contraddizioni di una normativa che sembra fatta apposta per complicare le cose.