Biccy.it - L’incubo di Giovanni Pernice di Ballando: replica alle gravi accuse

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)è tra i professionisti più apprezzati dell’attuale edizione dicon le Stelle, il modo in cui sta preparando Bianca Guaccero è impeccabile e tra i due è nata una bella chimica. Dietro ai sorrisi del brino però si nasconde qualcosa di cupo, non tutti sanno infatti cheha vissuto un vero incubo.per anni è stato tra i volti più amati di Strictly Come Dancing, ma l’ultima vip con la quale ha ballato, Amanda Abbington, ha mosso dellepesanti, dipingendo l’uomo come un bullo che su di lei ha attuato comportamenti crudeli, cattivi e per non farsi mancare nulla la donna ha anche dichiarato di aver ricevuto proposte indecenti. Adessoha raccontato del suo incubo al Daily Mail, spiegando come le indagini stiano dando ragione a lui.di: “Ho dovuto iniziare a filmare le prove”.