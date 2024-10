Ilgiorno.it - Il patto tra generazioni. Studenti ospiti di anziani: affitto basso, aiuto in casa

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da un lato gliuniversitari che negli ultimi anni sono aumentati di oltre il 18%, molti provenienti da fuori regione; dall’altro gli, un quarto dei residenti e il doppio dei quindicenni. Per dare una risposta al caro affitti e far uscire dalla solitudine gli over 65, è nato il progetto sperimentale “Co-housing e caring tra“ finanziato dalla Regione a sostegno dell’inclusione della popolazione anziana. L’iniziativa, prima in Italia, promuove un “di coabitazione“ definito da un contratto di locazione. L’anziano per l’ospitalità riceve al mese 300 euro, pari al costo medio di una stanza a Pavia, lo studente in cambio lo aiuta con le sue competenze informatiche, gli facilita l’accesso all’assistenza sanitaria, lo accompagna in strutture amministrative e di svago.