Movieplayer.it - Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 24 ottobre: Armando smaschera Matteo e Umberto

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nellede Il9, in onda con una nuova puntata giovedì 24su Rai 1, Marcello è vicinissimo a scoprire chi è la talpa. Il9 torna giovedì 24, come sempre alle 16:00 su Rai 1, con una nuova puntata che metterà in serio pericolo la posizione di. Il contabile ha infatti comunicato al Guarnieri che non intende più sottostare ad alcun ricatto, ma il passato è tornato prepotentemente a galla nella forma di un'illazione. La soap RAI è disponibile anche in streaming, on demand oppure in contemporanea, su RaiPlay.Il: Clara e Alfredo in un momento di intimità Giulia Furlan, nonostante l'aperta rivalità, ha messo in guardia Botteri: nel grande magazzino per cui lavora