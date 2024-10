Lanazione.it - Il coraggio della pace, lettera alle Acli di Arezzo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – «Scrivo. In occasione del 27° Congresso provinciale delledial CONGRESSO. “ IL“. Nel tempoguerra laè la priorità assoluta, è essenziale per la vita, per la giustizia sociale, per il bene comune. Non c’è giustizia senza, non c’è bene comune senza, non c’è sicurezza senza. Levanno a Congresso e lo intitolano al “”. Non è solo un anelito, è un traguardo da raggiungere! La nostra radicalità cristiana lo esige, il lavoro di prossimità dellece lo consente, il personalismo comunitario ce lo indica. Il “” pone l’accento sul commercio delle ARMI. Pochi dati: nel periodo 2019 / 2023, l’esportazione di ARMI tra USA e UE copre il 72% del totale.