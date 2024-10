Quotidiano.net - I dati di Confindustria. Pil in calo, ma l’Italia resiste: "Ora attenzione alla competitività"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Rallenta la crescita in Italia", avvisano gli economisti di. E per quanto rallenti di pochi decimi (allo 0,8% per il 2024 e allo 0,9%) siamo comunque di fronte a segnali che indicano una frenata del Pil, come emerge, del resto, anche dalle previsioni del Fondo monetario internazionale, che stima percentuali più basse, a quota 0,7% e 0,8%. Una frenata – spiegano da viale dell’Astronomia – dovuta a una serie di nodi che vengono al pettine e che mettono a rischio ladel Paese nel breve e nel medio periodo.