Fughe da fermo: tre bellissimi libri per tornare all'ora solare (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo settimanale per ritrovare il piacere di leggere. Dunque, ogni giovedì, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como, che già collabora alla rassegna culturale Strade Blu Live, vi suggeriamo Quicomo.it - Fughe da fermo: tre bellissimi libri per tornare all'ora solare Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)da, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo settimanale per ritrovare il piacere di leggere. Dunque, ogni giovedì, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como, che già collabora alla rassegna culturale Strade Blu Live, vi suggeriamo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Poggiardo, 39enne senza patente non si ferma al posto di blocco: fuga rocambolesca per 50 km, arrestato - Ha prima seminato il panico nel centro cittadino di Poggiardo, poi è tornato a folle velocità sulla SP 363 in direzione Maglie, rischiando più volte un incidente ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Lancia il monopattino contro la volante della polizia e getta la droga per strada - È successo martedì sera a Sestri Ponente: il giovane, che per evitare i controlli ha lanciato il suo monopattino elettrico contro la volante della polizia, è stato trovato anche con uno smartphone rub ... (genovatoday.it)

Ladri al bar della stazione: una donna fermata con il bottino, il complice in fuga - La coppia è stata notata da una guardia giurata in servizio. La donna aveva con sé un sacco nero con dentro contanti, sigarette e Gratta e Vinci, tutti sottratti dal Bar alla Ferrovia di Latisana ... (udinetoday.it)