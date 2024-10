Gaeta.it - Esercitazione congiunta di soccorso in montagna tra Carabinieri e Guardia di Finanza nelle Dolomiti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importantediinsi è recentemente svolta presso il CentroAddestramento Alpino di Selva di Val Gardena. L’evento ha visto la partecipazione attiva del personale specializzato deie delladi, inclusi gli operatori della Sezione Aerea di Bolzano, della Sagf di Vipiteno e della Sagf di Silandro. Quest’incontro ha avuto come scopo principale quello di promuovere la sinergia tra le varie forze die migliorare le tecniche operative e la comunicazione necessarie per affrontare situazioni di emergenza in uno dei contesti più impegnativi del Paese: le. Il contesto dell’L’si è articolata in diverse sessioni operative che hanno preso spunto da scenari critici tipici dell’ambiente montano.